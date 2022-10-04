Байден рассказал о планах баллотироваться на второй срок – СМИ

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Президент США Джо Байден в разговоре с телеведущим Элом Шарптоном заявил, что планирует баллотироваться на второй срок. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Слова американского лидера Шарптон передал сотрудникам своей правозащитной организации.

"Я собираюсь сделать это еще раз <...> Я собираюсь", – привел слова Байдена источник из организации.

До этого президент США воздерживался от заявлений о выдвижении своей кандидатуры.

Ранее сообщалось, что представители Республиканской партии готовятся объявить импичмент президенту Соединенных Штатов Джо Байдену после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Они обвиняют Байдена в совершении "тяжких преступлений", в частности в его подходе к ряду вопросов, касающихся пограничного контроля, пандемии коронавируса и вывода американских войск из Афганистана.



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