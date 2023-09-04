04 сентября, 12:52Политика
В Британии рассказали о новой тактике ВСУ, используемой в контрнаступлении
Фото: AP Photo/Alex Babenko
ВСУ перешли на трехсторонний подход во время контрнаступления. Об этом сообщили Financial Times.
"ВСУ ведут разминирование, атакуют логистические и командные центры, наносят удары дронами по территории в глубине России", – добавили в сообщении.
Также источник отмечает, что в связи с огромным количеством шрапнелей и других металлических предметов на передовой металлоискатели становятся ненужными. Поэтому украинские военные ищут мины ночью.
Однако, автор материала сообщает, что ВСУ тратят много времени на атаки логистических центров из-за нехватки помощи в небе. При этом издание подчеркивает, что отправляя беспилотники для ударов по территории России, Украина хочет "создать ощущение симметрии" в силах между участниками конфликта.
В начале июня Брайен написал, что украинская армия неспособна осуществить успешное контрнаступление. По его словам, в лучшем случае Украину по итогам контрнаступления ожидает тупик, однако более вероятный вариант – крах режима Зеленского.
Также член палаты представителей конгресса США Энди Харрис признал, что контрнаступление украинских войск провалилось, и заявил, что президенту Украины придется идти на переговоры.
Президент Украины признался, что контрнаступление проходит очень тяжело
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