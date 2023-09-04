Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский находится в ужасном положении, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что помощь Киеву в Европе иссякает. По его данным, Украина попросила еще 89 миллиардов евро, однако в европейских странах отказали, сославшись на то, что у них нет таких денег.

По мнению эксперта, Зеленского загнали в угол, поскольку ко всему прочему политическую верхушку заполонили неофашисты, а украинские военные больше не желают самоотверженно бросаться в бой и терять по десять тысяч человек в месяц.

В то же время заключить мир украинский лидер не может, так как ему этого не позволят, заключил Крук.

Ранее бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин призвал украинского лидера Владимира Зеленского остановиться, пока не поздно.

Вместе с этим он указал, что президент США Джо Байден в скором времени начнет терять позиции в Вашингтоне в связи с регулярными коррупционными скандалами, связанными с его сыном Хантером. По мнению Соскина, это значительно повлияет на программу помощи, которую Штаты предоставляют Киеву для продолжения боевых действий.

Соскин также предложил план спасения Украины, который заключается в президентских выборах. Он напомнил, что Зеленский отменил их из-за военного положения. Бывший советник Кучмы отметил, что в случае выборов нынешние киевские власти отстранят. Уже после этого Украина "начнет жить", считает он.

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