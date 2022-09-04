Во Франции поддержали экс-кандидата в президенты, раскритиковавшую Киев

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Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал политическим мужеством телевизионное выступление экс-кандидата в президенты страны Сеголен Руаяль, в котором она усомнилась в утверждениях Киева о ситуации на Украине.
"Ее смелость должна служить примером", – написал Филиппо в Twitter.
Он отметил, что после этого интервью Руаяль подверглась нападкам со стороны некоторых французских политиков. В этой связи Филиппо задался вопросом, сумел бы кто-либо пожаловаться на экс-министра иностранных дел Франции Доминика де Вильпена за то, что тот в 2003 году обвинил США в пропаганде и лжи и осудил войну в Ираке.
1 сентября во время выступления в эфире телеканала BFM Руаяль заявила, что военная пропаганда Киева является бездоказательной, она препятствует мирным переговорам и направлена на то, чтобы посеять в людях страх. Политик также высказала мнение относительно провокации в Буче. Она считает, что информация о якобы обстреле роддома в Мариуполе является выдумкой.
Ранее британский журналист Род Лиддл заявил, что западные средства массовой информации намеренно скрывают правду о крупных успехах Москвы на Украине. Он отметил тенденцию: чем больше успехов у российских военных, тем больше место в западных медиа отдается их воображаемым "зверствам". Лиддл считает, что зарубежные издания пытаются преувеличить возможности противодействия ВСУ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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