Кандидат в мэры Киева пролетела над городом с зонтиком

Фото: facebook.com/perchatkiklichko

Кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук приняла участие в съемках видео, в котором "парила" над городом. Ролик опубликовали в Facebook.

На кадрах видно, как женщина в желтом плаще держит в руке зеленый зонтик, напоминая Мэри Поппинс – героиню сказочных повестей английской писательницы Памелы Трэверс.

Выборы мэра Киева пройдут 25 октября. В июле действующий глава города Виталий Кличко сообщил, что его 20-летний сын решил побороться с ним за пост мэра.