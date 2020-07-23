23 июля, 19:45
Фото: РИА Новости/Стрингер
Мужчина с палкой ограбил отделение почты в Харькове, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины Харьковской области.
Сообщается, что информация о происшествии поступила около 16:17 23 июля. Инцидент произошел в отделении почты на улице Льва Ландау. Мужчина вошел в отделение почты и заставил открыть сейф с угрозой применения палки.
Он забрал себе 30 тысяч гривен и закрыл кассира вместе с другой сотрудницей в подсобке. Личность грабителя не установлена, поскольку он был в балаклаве. В настоящий момент его ищут наряды полиции.
Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже фисташек. Он похитил 14 палет с продукцией на сумму более 1 миллиона рублей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").
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