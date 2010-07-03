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18:58

Сын Лукашенко объяснил отцу, как покупают наркотики

политика

18:58

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Фото: ТАСС/POOL/SERGEI GAPON

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на открытии международной конференции по борьбе с терроризмом в Минске. Гостям он рассказал историю о том, как его сын сообщил ему, как можно купить оружие и наркотики через интернет. Об этом пишут "Дни.ру".

Глава соседнего государства отметил, что разговор с его 15-летним сыном Николаем помог ему лучше подготовиться к выступлению на международной конференции по борьбе с терроризмом. Лукашенко обратил внимание на термин DarkNet и поинтересовался у сына, что это такое.

Ответ Николая поразил его, сказал президент. Сын за завтраком дал отцу краткую и исчерпывающую характеристику DarkNet.

"Он меня поразил: по полочкам разложил то, что я вообще не слышал. Если хочешь наркотики, оружие купить – это эта сеть. Я подумал: пацаненок, который вообще, как мне казалось, далек от этого, знает лучше, чем я. Наверное, есть о чем подумать", – признался президент Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко пояснил, что границу с Украиной пришлось закрыть из-за потока оружия. Также президент Белоруссии поручил усилить охрану южных границ.

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