Новым пресс-секретарем Пентагона может стать генерал ВВС США Патрик Райдер – СМИ

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Глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин может назначить новым пресс-секретарем Пентагона бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера. Об этом со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве сообщает CNN.
По словам собеседников издания, Райдер, по крайней мере в ближайшее время, останется действующим военнослужащим, однако в оборонном ведомстве США считают данную ситуацию "потенциально деликатной", поскольку офицеру в форме придется отвечать на вопросы журналистов о политике.
"Добавим, что если у журналистов возникнут политические вопросы, Пентагон позаботится о том, чтобы на эти вопросы были даны ответы", – приводит издание слова одного из источников.
В публикации также отмечается, что Райдер ранее был пресс-секретарем Остина, когда тот занимал пост главы Центрального командования США.
Ранее должность пресс-секретаря Пентагона занимал Джон Кирби, однако в конце мая американский лидер Джо Байден назначил его новым координатором совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям.
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