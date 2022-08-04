Новым пресс-секретарем Пентагона может стать генерал ВВС США Патрик Райдер – СМИ

Фото: depositphotos/icholakov01

Глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин может назначить новым пресс-секретарем Пентагона бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера. Об этом со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве сообщает CNN.

По словам собеседников издания, Райдер, по крайней мере в ближайшее время, останется действующим военнослужащим, однако в оборонном ведомстве США считают данную ситуацию "потенциально деликатной", поскольку офицеру в форме придется отвечать на вопросы журналистов о политике.

"Добавим, что если у журналистов возникнут политические вопросы, Пентагон позаботится о том, чтобы на эти вопросы были даны ответы", – приводит издание слова одного из источников.

В публикации также отмечается, что Райдер ранее был пресс-секретарем Остина, когда тот занимал пост главы Центрального командования США.

Ранее должность пресс-секретаря Пентагона занимал Джон Кирби, однако в конце мая американский лидер Джо Байден назначил его новым координатором совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям.