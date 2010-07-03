Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

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Госсекретарь США Майк Помпео, призывая вернуть Крым в состав Украины, не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео", − подчеркнула Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее во время разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" Помпео заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины". Он также отметил, что Госдеп США сотрудничает с киевскими властями, и выразил надежду, что у нового президента Украины Владимира Зеленского появятся более "креативные" идеи для решения проблемы.

В ответ депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек напомнил, что Вашингтона стремится любыми путями сдержать растущее влияние России в мире.