04:16Политика
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
Фото: depositphotos/mariakarabella
Воздушная тревога была объявлена в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.
Так, сирены воздушной тревоги звучат в Киевской, Сумской и Черниговской областях страны. О каких-либо разрушениях в этих регионах не сообщается.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушном ударе, нанесенном по зданию Службы безопасности Украины (СБУ), в Сумах.
По словам Зеленского, у Украины на сегодняшний день нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю территорию страны.
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