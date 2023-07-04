Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

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Воздушная тревога была объявлена в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Так, сирены воздушной тревоги звучат в Киевской, Сумской и Черниговской областях страны. О каких-либо разрушениях в этих регионах не сообщается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушном ударе, нанесенном по зданию Службы безопасности Украины (СБУ), в Сумах.

По словам Зеленского, у Украины на сегодняшний день нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю территорию страны.