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Отказ Евросоюза принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия между ЕС и Польшей по вопросу судебной системы, стал неожиданным и "тяжелым" ударом для Варшавы, пишет немецкая газета Die Welt.

По информации издания, вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала принятый Польшей закон о ликвидации Дисциплинарной палаты Верховного суда "несоответствующим" позиции Евросоюза. В результате Варшаве придется вновь пересмотреть положения своего законодательства, иначе "денег мы не заплатим", предупредила Юрова.

По информации СМИ, представители ЕК ранее в ходе разбирательства в Европейском суде дали понять, что условия для выплаты Польше средств из европейского восстановительного фонда не были выполнены, отмечает Die Welt.

Как заявил Die Welt эксперт по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуб Ярачевски, в то время как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремится к сделке с Варшавой для разблокирования денег, некоторые влиятельные члены ЕК настаивают на выполнении ею всех выдвинутых условий.

В конце апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша рассчитывает установить военно-политический контроль над западными частями Украины, которые считает "своими историческими владениями". Он указал на то, что Варшаве в осуществлении этих планов будет помогать Вашингтон.

По словам Нарышкина, контингент польских военных хотят разместить в регионах с минимальной угрозой столкновения с российскими вооруженными силами. При этом в СВР подчеркнули, что озвученные данные являются не версией, а разведывательной информацией, полученной из надежных источников.