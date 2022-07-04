Отказ ЕС дать средства из "ковидного" фонда стал "тяжелым ударом" для Польши – СМИ

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
Отказ Евросоюза принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия между ЕС и Польшей по вопросу судебной системы, стал неожиданным и "тяжелым" ударом для Варшавы, пишет немецкая газета Die Welt.
По информации издания, вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала принятый Польшей закон о ликвидации Дисциплинарной палаты Верховного суда "несоответствующим" позиции Евросоюза. В результате Варшаве придется вновь пересмотреть положения своего законодательства, иначе "денег мы не заплатим", предупредила Юрова.
По информации СМИ, представители ЕК ранее в ходе разбирательства в Европейском суде дали понять, что условия для выплаты Польше средств из европейского восстановительного фонда не были выполнены, отмечает Die Welt.
Как заявил Die Welt эксперт по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуб Ярачевски, в то время как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремится к сделке с Варшавой для разблокирования денег, некоторые влиятельные члены ЕК настаивают на выполнении ею всех выдвинутых условий.
В конце апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша рассчитывает установить военно-политический контроль над западными частями Украины, которые считает "своими историческими владениями". Он указал на то, что Варшаве в осуществлении этих планов будет помогать Вашингтон.
По словам Нарышкина, контингент польских военных хотят разместить в регионах с минимальной угрозой столкновения с российскими вооруженными силами. При этом в СВР подчеркнули, что озвученные данные являются не версией, а разведывательной информацией, полученной из надежных источников.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: