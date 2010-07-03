Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

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Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека удивил посольство России в Лондоне.

Пресс-секретарь дипмиссии отметил, что такое обращение прозвучало на сессии Совета по правам человека ООН, при этом полуостров был назван "незаконно аннексированным".

В этом призыве дипломаты усматривают попытку Лондона "недобросовестно" использовать проблематику прав человека, говорится на сайте дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что Крым открыт для посещения любым иностранным делегациям и гостям наравне с другими регионами России.

Так, в мае полуостров посетила делегация из США. Тогда представитель делегации заявил, что понял, почему жители Крыма сделали выбор в пользу РФ.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Подавляющие большинство местных жителей высказалось за воссоединение.