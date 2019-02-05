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03:11

Британская делегация впервые с 2014 года посетит Крым

политика

03:11

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Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Впервые с 2014 года британская делегация посетит Крым. Политики, эксперты и бизнесмены в апреле примут участие в V Ялтинском международном экономическом форуме.

Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на заявление главы республики Сергея Аксенова. Он уточнил, что ранее в Крым уже приезжали британцы, но по отдельности, а не в составе делегации.

Аксенов подчеркнул, что у полуострова большой инвестиционный потенциал и иностранные предприниматели это понимают.

Ялтинский международный экономический форум – мероприятие ежегодное. В 2019 году оно пройдет с 17 по 20 апреля.

По словам Аксенова, официальный визит британских гостей очень важен. Он послужит нормализации отношений и разрушению искусственно созданных политических барьеров.

Похожую мысль высказал член Либертарианской партии Билл Этридж. Он заявил, что посещение Крыма должно наладить отношения между Западом и Россией.

политика

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