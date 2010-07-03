Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в Россию

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Крым полностью интегрировался в Россию, считает представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.

По его словам, в делегации после посещения полуострова поняли, почему его жители сделали именно такой выбор. "Это было в их интересах – стать частью России. Мы поняли, почему это произошло. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое", – цитирует Макинтаера РИА Новости.

Ранее он рассказал, что делегация влюбилась в Крым. Ее представитель выразил удивление тому, что политика США радикальна по отношению к полуострову. Макинтакер отметил, что не видит причин, по которым американское правительство не может стать хорошим другом Крыма и России.

Делегация общественных деятелей из США прибыла в Крым на пять дней. В составе делегации – порядка 20 человек, среди которых есть представители Великобритании, Швеции, Израиля и Непала.

В апреле стало известно, что на территории Крыма в этом году не будут вводить курортный сбор. Решается также вопрос об исключении региона из эксперимента.

Эксперимент планировалось начать с 1 мая 2018 года. Заявки на участие в эксперименте тогда подали шесть регионов. Среди них были Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Черноморский район и Ялта. Затем инициативу отложили до 1 мая 2019 года.