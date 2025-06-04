Глава Киргизии Жапаров заявил о возможной амнистии экс-президента Атамбаева

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Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что готов предоставить амнистию осужденному бывшего лидеру Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Об этом он рассказал в интервью агентству Кабар.

По словам Жапарова, никто не может изменить решение суда, однако президент имеет право предоставить амнистию, если к нему обратятся с соответствующим заявлением.

"С момента событий в Кой-Таше прошло уже шесть лет. Все это уже поостыло. Думаю, суд мог бы не быть таким суровым. Конечно, это не навязанное мнение, а моя личная гражданская точка зрения", – добавил киргизский лидер.

Жапаров считает, что было бы лучше, если бы суд в конечном итоге ограничился пробацией либо штрафами.

"Но с другой стороны, в тех событиях погиб человек. Почти сотня людей получили ранения. Какое бы решение суда ни было – суровое или мягкое – оно принято в рамках закона", – заключил он.

Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил Атамбаева к 11,5 года лишения свободы за ряд преступлений. В частности, его признали виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и организации массовых беспорядков, проходящих с 7 по 8 августа 2019 года в Кой-Таше.

Также бывшего президента лишили всех государственных наград и конфисковали имущество. Вместе с ним фигурантами по уголовному делу проходили несколько бывших высокопоставленных чиновников.