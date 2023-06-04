Экс-разведчик США заявил, что попытки Блинкена понять планы Путина бессмысленны

Фото: kremlin.ru

Попытки госсекретаря США Энтони Блинкена понять намерения президента России Владимира Путины являются бессмысленными. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что не понимает заявления политиков, которые считают, что разгадали замыслы Путина.

"Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: "Путин верит…", "Путин думает…". Правда, Тони? Ты уверен? Путин позвонил тебе на мобильный и сказал: Эй, Тони, я верю в это и думаю так-то?", – сыронизировал Риттер.

Он отметил, что постоянно следит за высказываниями лидера России, но ни одно из них не совпадает с тем, что транслирует Блинкен.

Подобные заявления Риттер сделал после недавнего выступления госсекретаря США, на котором он, в частности, рассказал об убежденности Путина в том, что Москва продержится дольше Украины и ее союзников.

Ранее Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки не враги россиянам. По его словам, "безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Штатов".



Путин заявил, что недоброжелатели продолжили попытки "раскачивания" ситуации внутри РФ