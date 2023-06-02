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Соединенные Штаты Америки не враги россиянам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

На мероприятии Финского института международных отношений политик отметил, что на протяжении 30 лет Америка стабильно сотрудничает с Москвой. Он добавил, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Штатов.



Ранее в Белом доме заявили, что не поощряют атаки Киева на Россию. США также добились заверений, что поставляемое оружие не будет для этого использоваться.

До этого министерство обороны РФ получило данные, доказывающие, что США ведут на территории Украины разработку биологического оружия. Добавлялось, что Минобороны США занимается изучением инфекций, представляющих значение для экономики.

Вашингтон прокомментировал атаку украинских беспилотников на жилые дома в Москве