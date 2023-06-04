Около 20 глав разведывательных служб провели тайную встречу в Сингапуре – СМИ

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Высокопоставленные чиновники разведывательных агентств примерно из 20 стран провели тайную встречу в Сингапуре. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Согласно данным агентства, на встрече, помимо прочих, присутствовали директор Национальной разведки США Эврил Хейнс и директор исследовательского и аналитического отдела разведки Индии Самант Гоэль.

"Встреча является важным элементом международной теневой повестки дня", – заявил источник агентства.

По его словам, подобные встречи способствуют пониманию намерений сторон и тому, к какому результату они стремятся.

Согласно данным источников, подобные встречи уже несколько лет организует правительство Сингапура. Однако ранее о таких встречах не сообщалось.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на проходящем в Сингапуре форуме "Шангри-Ла диалог" заявил, что конфликт на Украине может завершиться за несколько недель, если Запад перестанет оказывать военную поддержку Киеву. Он подчеркнул, что на Западе не хотят "мира капитуляции, мира, который сделает Украину второй Белоруссией".