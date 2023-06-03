Без военной поддержки Запада конфликт на Украине завершится за несколько недель – Боррель

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Конфликт на Украине может завершиться за несколько недель, если Запад перестанет оказывать военную поддержку Киеву, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на проходящем в Сингапуре форуме "Шангри-Ла диалог". Его слова передает ТАСС.

При этом Боррель задался вопросом, чем именно в такой ситуации завершится конфликт.

"Это важно или неважно? Если это важно, тогда мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что мы не хотим мира, который станет миром капитуляции, мира, который сделает Украину второй Белоруссией", – заявил политик.

По его словам, вопрос заключается не в том, чтобы завершить конфликт, а в том, как это сделать. Боррель отметил, что Запад продолжит оказывать Киеву военную поддержку именно потому, что хочет мира на Украине.

Ранее Боррель заявил, что Россия не будет участвовать в мирных переговорах с Украиной, пока не одержит верх в конфликте. Глава европейской дипломатии также отметил, что не испытывает оптимизма по поводу того, что произойдет на Украине этим летом. По его мнению, у Москвы есть "явное намерение" победить в конфликте.

Боррель также подчеркнул, что Евросоюз должен продолжать наращивать поставки оружия на Украину. По его словам, ЕС слишком много времени потратил на то, "чтобы сделать то, что явно необходимо было сделать", имея в виду отправку танков и истребителей Киеву.

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