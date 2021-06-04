Белорусским авиакомпаниям разрешат экстренные полеты над ЕС

Фото: depositphotos/Ruletkka
Запрет Евросоюза для белорусских авиакомпаний на использование своего воздушного пространства не коснется аварийных посадок, экстренных пролетов и гуманитарных рейсов, говорится в соответствующем постановлении совета ЕС. Об этом сообщает ТАСС.
"Данное решение не применяется в случае экстренной посадки или экстренного пролета. <...>Также это решение не применяется, если одно или несколько государств ЕС установят, что посадка, вылет или пролет необходим для гуманитарных целей. <...> В таком случае заинтересованное государство или государства – члены ЕС оповещают другие государства и Европейскую комиссию", – отмечается в документе.
Там отмечается, что запрет начнет действовать с субботы, 5 июня.
Как сообщалось, Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство и аэропорты. В соответствии с запретом, белорусским самолетам будет запрещено производить взлет и посадку в странах ЕС, а также пролетать над территорией Евросоюза.
23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту лайнера находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.
Из-за инцидента некоторые европейские авиакомпании отказались от полетов над Белоруссией. В частности, Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: