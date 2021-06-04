Белорусским авиакомпаниям разрешат экстренные полеты над ЕС

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Запрет Евросоюза для белорусских авиакомпаний на использование своего воздушного пространства не коснется аварийных посадок, экстренных пролетов и гуманитарных рейсов, говорится в соответствующем постановлении совета ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

"Данное решение не применяется в случае экстренной посадки или экстренного пролета. <...>Также это решение не применяется, если одно или несколько государств ЕС установят, что посадка, вылет или пролет необходим для гуманитарных целей. <...> В таком случае заинтересованное государство или государства – члены ЕС оповещают другие государства и Европейскую комиссию", – отмечается в документе.

Там отмечается, что запрет начнет действовать с субботы, 5 июня.

Как сообщалось, Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство и аэропорты. В соответствии с запретом, белорусским самолетам будет запрещено производить взлет и посадку в странах ЕС, а также пролетать над территорией Евросоюза.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту лайнера находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Из-за инцидента некоторые европейские авиакомпании отказались от полетов над Белоруссией. В частности, Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.