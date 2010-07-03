США запретили круизным судам заходить на Кубу

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США запретили заходы круизных судов на Кубу. Также на остров не смогут летать частные и корпоративные самолеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз госдепартамента.

Такое решение стало дополнением к введенному ранее запрету групповых поездок на Кубу с целью образования. Также под запрет попали поставки автомобилей и частных самолетов на Кубу.

"Эти действия напрямую связаны с индустрией туризма, которая тесно связана в экономическом отношении с кубинскими органами безопасности, военными и разведкой", – отмечается в заявлении.

Также США вновь обвинили Кубу в поддержке венесуэльских властей и преследовании собственных граждан.

Ранее Дональд Трамп объявил, что Москва якобы сообщила Вашингтону о "выводе большинства своих людей" из Венесуэлы.