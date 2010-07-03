В Госдуме прокомментировали отказ Рады рассмотреть законопроект об импичменте

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил отказ Верховной рады Украины рассматривать законопроект об импичменте главы государства.
Политик выразил мнение, что из-за недоверия депутатов к президенту Владимиру Зеленскому Верховная рада не примет "ни одно из предложений" президента.
"То, что лидеры фракций встретились с избранным президентом Зеленским и после встречи с ним резко поменяли все договоренности, говорит о том, что Рада заняла жесткую позицию в отношении лично Зеленского как человека, который, по их мнению, делает популистские заявления, которые разрушают систему управления", – сказал Водолацкий в беседе с RT.
Как стало известно ранее, за включение документа в повестку парламентской сессии проголосовали 110 депутатов. Необходимый минимум был 226 голосов. Законопроект об импичменте был одним из пунктов его предвыборной кампании, его передали в Раду 29 мая. До этого, 23 мая, вступил в силу указ президента о роспуске Рады.
Досрочные выборы назначены на 21 июля. Представитель Зеленского в парламенте заявил, что тот рассчитывает, что новый состав Рады примет закон об импичменте.
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