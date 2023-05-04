Дроны появились над центром Киева – СМИ

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ NEWS"

Несколько беспилотников появилось в небе над центром Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе Киева, передает РБК.

"Вероятно, попадание обломков БПЛА. Все службы направляются на место", – сообщил мэр.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв минувшей ночью прогремел в Киеве. По предварительным данным, прилет зафиксирован по заводу "Арсенал". Очевидец ситуации рассказал, что трудно даже представить, какая мощность была у взрыва.

