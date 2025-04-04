Почти половина стран СПЧ ООН не поддержала продление мандата комиссии по Украине

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В рамках 58-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) 22 из 47 стран-участниц не поддержали продление мандата антироссийской комиссии по расследованию событий на Украине. Инициатором резолюции выступили государства Запада, сообщает ТАСС.

В документе содержатся оценки и нарративы, которые характерны для стран, являющихся в РФ недружественными, отметило агентство. Кроме того, там указано положение о продлении мандата на год.

Против резолюции высказались Бурунди, Китай, Судан и Эфиопия. Еще 18 стран, включая Бразилию, Индонезию, Киргизию, Колумбию, Кубу и Южную Африку, решили воздержаться. Среди стран, которые проголосовали за документ, выступили государства НАТО и Евросоюза, а также Албания, Гамбия, Гана, Грузия, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Чили и другие.

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине 24 февраля. За документ проголосовали 93 страны. Еще 18 государств, включая США, Израиль и Венгрию, высказались против, 65 воздержались. Документ требует от РФ "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести войска с территории Украины, а также прекратить боевые действия.

