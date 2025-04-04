Единый реестр происшествий может появиться в России к 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российский кабмин планирует поручить МЧС создать единый государственный реестр происшествий до 1 января 2027 года. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения коснутся постановления "Об утверждении обязательных требований к организации и функционированию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112". Ведомству необходимо будет сформировать положение о централизованной системе сбора информации.

Ожидается, что МЧС станет единым оператором реестра и будет координировать работу по консультационной и методологической поддержке пользователей. В систему будут поступать, обрабатываться и предоставляться сведения, формируемые в региональных системах 112.

Как отмечается в документе, данные о происшествиях из ГИС ЦССИ-112 предлагается объединить в реестре вместе с информацией о них из ресурсов заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Ранее стало известно, что столичная "Система 112" приняла более 6,7 миллиона вызовов в 2024 году. Половина от этого количества обращений призывала к реагированиям экстренных служб. Вторая половина имела справочный или консультационный характер.

