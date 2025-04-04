Вице-спикер ГД Чернышов предложил ввести шашлычное эмбарго перед майскими праздниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В России могут ввести временное ограничение экспорта мясной продукции в преддверии майских праздников. С соответствующим предложением к главе Минсельхоза Оксане Лут обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает РИА Новости.

Как отметил парламентарий, цены на мясо традиционно растут из-за ажиотажного спроса перед праздниками.

"В связи с этим мы предлагаем временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на их импорт", – сказал Чернышов, добавив, что это поможет стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне

По его словам, меры нужны до 1 июня. При этом стоит оставить возможность корректировки в зависимости от ситуации на рынке. Кроме того, нужно ввести беспошлинные квоты на мясо объемом не менее 150 тысяч тонн. Такие меры уже использовалось в России для стабилизации цен, напомнил Чернышов.

"С 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года действовал запрет на вывоз отдельных видов мяса домашней птицы, что способствовало увеличению объемов предложения на внутреннем рынке", – подчеркивается в письме парламентария.

Чернышов подчеркнул, что важно не допустить ситуации, когда рост экспорта оборачивается подорожанием продукции для потребителей.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать лучшее мясо для готовки на огне. Как пояснил шеф-повар Анатолий Крюков, глянцевый и упругий кусок мяса с жировыми прослойками отлично подходит для приготовления шашлыка или блюд на гриле. По его словам, при выборе продукта в заводской упаковке нужно обратить внимание на сроки годности и температурный режим хранения.