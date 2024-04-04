США и Британия не стали обсуждать заявление СБ ООН по атаке консульства Ирана

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США и Великобритания отказались обсуждать заявление Совета Безопасности ООН, подготовленное Россией в связи с ударом Израиля по иранскому консульству в Сирии. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в телеграм-канале.

"По итогам заседания СБ 2 апреля по изральской атаке на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске Россия подготовила проект заявления СБ для прессы со стандартным для таких случаев текстом", – поделился он.

Однако, сообщил Полянский, США и Великобритания не захотели даже обсуждать его, сославшись на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего. При этом, по словам первого зампостпреда, только США, Великобритания и Франция тогда "не осудили это очевидное нарушение международного права, а занялись словесной эквилибристикой, из которой можно было сделать вывод о том, что Иран во всем виноват сам".

Полянский заявил, что это является лучшей иллюстрацией двойных стандартов западных стран и их реального, а не декларативного отношения к законности и правопорядку в международном контексте.

Об атаке по зданию на юго-западе Дамаска стало известно 1 апреля. В результате иранский объект был полностью уничтожен. Позднее в Армии обороны Израиля заявили, что это было не посольство и не консульство, а якобы объект Корпуса стражей исламской революции, элитного подразделения военных сил Ирана.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал осудить израильскую атаку.

