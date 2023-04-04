РФ будет вынуждена принять ответные меры на вступление Финляндии в НАТО – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия вынуждена будет принять ответные меры для устранения угроз после вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

"Россия будет вынуждена принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО", – говорится в сообщении ведомства.

Решение о том, какие это будут меры, будет приниматься в зависимости от условий интеграции Финляндии в военно-политический блок, а также от того, как Альянс будет использовать территорию этой страны в плане размещения военной инфраструктуры и ударных систем вооружений.

В министерстве указали на то, что Финляндия отказалась от своей самоидентичности и самостоятельности, когда решила присоединиться к НАТО. Ее членство в Альянсе не может не отразиться негативно и на российско-финляндских отношениях, подчеркивается в заявлении МИД.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО летом 2022 года на фоне конфликта на Украине. 23 марта текущего года президент страны подписал законы о вступлении в НАТО, утвердив уставные документы организации.

Заявку, поданную Финляндией, ранее отклонили две страны – Венгрия и Турция. Однако уже 27 марта венгерский парламент одобрил присоединение государства к Североатлантическому альянсу. Через несколько дней аналогичным образом поступил и парламент Турции.



В НАТО заявили об официальной дате вступления Финляндии в военный блок

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