В ГД внесли законопроект о ВНЖ для высококвалифицированных иностранцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, согласно которому высококвалифицированные специалисты из числа иностранцев и члены их семей, работающие в РФ, вправе получать бессрочный вид на жительство.

Из документа следует, что бессрочный вид на жительство смогут получить иностранные граждане, работающие в России в качестве высококвалифицированных специалистов не меньше двух лет.

Кроме того, согласно законопроекту, иностранные граждане, работающие в РФ в качестве высококвалифицированных специалистов, имеют право получить бессрочный вид на жительство, если работодатель производит все соответствующие налоговые исчисления в их адрес.

Ранее сообщалось, что иностранцам, которые приходят на работу в российские IT-компании, упростят процесс трудоустройства, а также получения вида на жительство. Из документа следует, что данное решение призвано ускорить развитие информационных технологий в России.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сотрудники российских IT-компаний получат право на льготную ипотеку, а также отсрочку от армии до достижения ими возраста 27 лет.

