В ГД внесен законопроект о денонсации РФ соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ. Документ доступен в электронной базе Госдумы.

В пояснительных материалах к законопроекту отмечается, что прекращение действия соглашения намечено на 1 января 2023 года. Для его обеспечения предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации соглашения 30 июня 2022 года.

"Учитывая чувствительный характер пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из Соглашения оформлено в виде федерального закона", – сказано в документе.

Ранее зампред социального комитета Совфеда Елена Бибикова пояснила, что выход России из соглашения СНГ по пенсионному обеспечению не приведет к пересмотру уже назначенных в РФ пенсий. По ее словам, изменения коснутся будущих пенсионеров.

В частности, со странами ЕАЭС (Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией) Россия уже заключила новое многостороннее соглашение, согласно которому с 1 января 2021 года расходы на пенсию будут делиться по пропорциональной системе.