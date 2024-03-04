Применение "Циркона" в СВО стало знаковой вехой в развитии гиперзвукового оружия – СМИ

Фото: Министерство обороны РФ

Применение ударного гиперзвукового комплекса морского базирования "Циркон" в боевых действиях на Украине является важным событием в развитии гиперзвукового оружия. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

В издании отметили, что впервые в истории произошло боевое применение гиперзвукового планирующего аппарата, который позволяет ракетам поражать цели на большом расстоянии и на более высоких скоростях, а также маневрировать, чтобы их было сложнее перехватить.

Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов подтвердил, что российский танк Т-14 "Армата" стоит на вооружении армии РФ. Данная модель танка является новейшей разработкой в области танкостроения РФ.

До этого Минобороны РФ провело успешный учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования на государственном испытательном космодроме Плесецк.

Россиянам рассказали об отечественных гиперзвуковых ракетах "Кинжал" и "Циркон"