04 марта, 23:54Политика
Применение "Циркона" в СВО стало знаковой вехой в развитии гиперзвукового оружия – СМИ
Фото: Министерство обороны РФ
Применение ударного гиперзвукового комплекса морского базирования "Циркон" в боевых действиях на Украине является важным событием в развитии гиперзвукового оружия. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
В издании отметили, что впервые в истории произошло боевое применение гиперзвукового планирующего аппарата, который позволяет ракетам поражать цели на большом расстоянии и на более высоких скоростях, а также маневрировать, чтобы их было сложнее перехватить.
Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов подтвердил, что российский танк Т-14 "Армата" стоит на вооружении армии РФ. Данная модель танка является новейшей разработкой в области танкостроения РФ.
До этого Минобороны РФ провело успешный учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования на государственном испытательном космодроме Плесецк.
Россиянам рассказали об отечественных гиперзвуковых ракетах "Кинжал" и "Циркон"
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