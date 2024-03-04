В ГД предложили освободить студентов и военных от уплаты пошлины за получение наследства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил реализовать в России меру, при которой студенты и военнослужащие срочной службы могли бы не оплачивать пошлину за выдачу свидетельства о праве на наследство. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, передаетRT.

Сейчас пошлина для детей, в том числе усыновленных, супругов, родителей, полнородных братьев и сестер наследователя составляет 0,3% от стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей. Для других наследников пошлина составляет 0,6% от наследуемого имущества, но не более одного миллиона рублей.

Некоторые категории наследников освобождены от уплаты пошлины. В их число входят люди, которые проживали с наследователем и продолжают жить там же после его смерти, несовершеннолетние, лица с психическими расстройствами под опекой, а также герои СССР или РФ, полные кавалеры ордена Славы. Однако, по мнению Сухарева, студенты и военные, проходящие срочную службу, как правило, не ведут трудовую деятельность, а значит не смогут оплатить налог на имущество по наследству.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в части освобождения от уплаты госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство учащихся и студентов среднеспециальных и высших учебных заведений, обучающихся на очной форме за счет бюджетных средств, а также проходящих срочную службу по призыву в ВС РФ на момент открытия наследственного дела", – следует из обращения парламентария.

Ранее стало известно, что наследники участников спецоперации могут быть освобождены от уплаты пошлины за недвижимость. Внести изменения в Налоговый кодекс предложили депутаты "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России – За правду". Сообщалось, что данная льгота будет предоставляться родным военных Минобороны, сотрудников Росгвардии и МВД, которые скончались от полученного на службе заболевания или ранения.

