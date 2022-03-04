Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс не будет вводить бесполетную зону над Украиной

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Альянс не будет вводить бесполетную зону на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление Столтенберг сделал по итогам заседания глав министерств иностранных дел стран Североатлантического блока.

"У союзников есть ответственность за то, чтобы эскалация не вышла дальше за пределы Украины. Это будет еще опаснее, разрушительнее, принесет больше страданий. Мы четко дали понять: не собираемся воевать на Украине как в воздухе, так и на земле", – заявил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что введение бесполетной зоны потребовало бы направления в регион авиации НАТО, которая должна была бы сбивать российские самолеты. В этом случае произошло бы разрастание конфликта за пределы Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.