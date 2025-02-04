Хакеры прикрепили обнаженные фото Трампа к его постам в X

Фото: x.com/realDonaldTrump

Хакеры взломали несколько постов президента США Дональда Трампа в соцсети X. К одному из них прикреплено поддельное голое фото американского лидера.

Изменения были внесены в пост от 15 апреля 2011 года. На фотографии Трамп якобы стоит перед зеркалом в профиль в обнаженном виде и ему наносят автозагар. Как сообщает The Mirror, это фото представляет собой пародию на один из снимков фотосессии Трампа от 2017 года.

К фотографии также была прикреплена ссылка на сервис для сокращения ссылок Bitly. Злоумышленники воспользовались его уязвимостью для взлома. Сама ссылка ведет на сайт хакеров, передает Gizmodo.

По данным портала, посты на странице Трампа были взломаны еще на прошлой неделе. Среди других взломанных постов был один 2013 года. Другой опубликовала жена Трампа Мелания. Он был посвящен ее новой коллекции ювелирных изделий.

При этом все ссылки, прикрепленные к трем постам, уже неактивны.

Ранее стало известно, что китайские хакеры из группировки Salt Typhoon прослушивали политиков из США, в том числе одного из советников Трампа. Хакеры атаковали систему, которая отслеживает запросы на прослушку. Специалисты пытались таким образом получить доступ к базе данных ФБР. Ущерб от действий злоумышленников продолжают оценивать.