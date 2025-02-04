Врачи диагностировали выгорание у экс-канцлера Германии Шредера

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Бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру диагностировали выгорание в результате долгого переутомления, сообщил его адвокат Ханс-Петер Хубер.

"Он уже не тот жизнерадостный человек, каким был раньше. И у него есть то, что обычно бывает при выгорании. Он потерял много энергии, способность концентрироваться и помнить", – заявил он в беседе с газетой "Известия".

Адвокат уверен, что на состоянии политика сказались обвинения, которые выдвигались против него за последние годы. Диагноз проявился после того, как экс-канцлер не смог дать показания следователям по состоянию здоровья. Затем были выявлены и соматические симптомы, указал Хубер.

Поэтому врачи посоветовали политику остаться в больнице и отдохнуть. Адвокат Шредера надеется, что его клиент выздоровеет, и он сможет вновь общаться с веселым, открытым и жизнерадостным политиком.

О том, что Шредер был госпитализирован, стало известно 4 февраля. Экс-канцлер ФРГ проходит стационарное лечение на фоне ухудшения его общего психофизического состояния. В частности, поэтому он не сможет принять участие в слушаниях по делу о работе фонда Klimastiftung MV, выступавшего в поддержку строительства "Северного потока – 2".

