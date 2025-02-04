WSJ: администрация Трампа просит конгресс одобрить продажу оружия Израилю на млрд долларов

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Администрация президента США Дональда Трампа направила в конгресс запрос на одобрение новых поставок вооружений и военной техники в Израиль на сумму около 1 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно данным WSJ, в рамках сделки планируется поставка 4 700 авиабомб весом 450 килограммов на сумму более 700 млн долларов, а также бронированных бульдозеров компании Caterpillar на сумму свыше 300 млн долларов. Финансирование этих поставок будет осуществляться за счет ежегодной военной помощи США Израилю, которая составляет миллиарды долларов.

Переговоры о сделке совпали с визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. 4 февраля он планирует встретиться с Трампом для обсуждения ключевых вопросов, включая перемирие в Газе, прекращение огня в Ливане и общую ситуацию на Ближнем Востоке.

Кроме того, израильская сторона, по данным издания, намерена добиваться от администрации Трампа ускорения поставки еще одного пакета вооружений, который ранее был одобрен при администрации Джо Байдена.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники писал, что Нетаньяху планирует в ходе переговоров с Трампом убедить его одобрить план продолжения боевых действий в Газе. Согласно данным источников, премьер-министр Израиля выжидает, чтобы понять, как Трамп относится ко второму этапу сделки, который должен привести к постоянному прекращению огня и полному выводу израильских войск из Газы.