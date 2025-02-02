Axios: Нетаньяху попытается убедить Трампа одобрить его план продолжить войну в Газе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует в ходе переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом убедить его одобрить план продолжения боевых действий в Газе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

"Прежде чем принимать какие-либо решения, Нетаньяху выжидает, чтобы понять, как Трамп относится ко второму этапу сделки, который должен привести к постоянному прекращению огня и полному выводу израильских войск из Газы", – говорится в публикации.

По информации портала, если Нетаньяху все-таки решит не переходить ко второму этапу сделки, война в секторе Газа затянется еще как минимум на год.

Также отмечается, что запланированные на 3 февраля переговоры по второму этапу сделки не начнутся в назначенный день, поскольку премьер-министр Израиля решил не отправлять команду переговорщиков в Доху до своей встречи с Трампом.

Ранее премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани призвал международных партнеров оказать давление на стороны конфликта в Газе, чтобы никто не препятствовал ходу переговоров. Кроме того, он подчеркнул, что Доха выступает против предложения Трампа о переселении оставшихся без жилья палестинцев из сектора Газа в другие арабские страны. По его словам, "принудительное перемещение" палестинцев невозможно.

