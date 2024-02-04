Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер на 83-м году жизни

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Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на странице правительства республики в соцсети X.

Гейнгоб скончался в больнице Леди Похамба, где он проходил лечение от рака. Рядом с ним находились его жена и дети.

"Намибийская нация потеряла выдающегося слугу народа, икону освободительной борьбы, главного архитектора нашей конституции и опору намибийского дома. В этот момент глубочайшей скорби я обращаюсь к нации с призывом сохранять спокойствие и выдержку, пока правительство занимается всеми необходимыми государственными мероприятиями, подготовкой и другими протоколами", – сообщил исполняющий обязанности президента Намибии Нанголо Мбумба.

Хаге Гейнгоб родился 3 августа 1941 года в городе Очиваронго в Намибии. В 2014 году он одержал победу на президентских выборах страны, официально в должность президента Намибии он вступил 21 марта 2015.

Гейнгоб является почетным доктором наук Колумбийского колледжа, Университета Нью-Дели, Намибийского университета и Американского университета в Риме.