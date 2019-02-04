Эксперт прокомментировал заявление о возведении наблюдательных башен Украиной

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Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал заявление о возведении наблюдательных башен на берегу Азовского моря, которое сделал глава украинской Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

По словам Коновалова, с практической точки зрения в данном регионе не нужно строить пять наблюдательных башен.

"Разве что для отчета перед вышестоящими органами в Вашингтоне", – сказал Коновалов в беседе с RT.

Также он отметил, что переговоры о покупке 22 французских патрульных кораблей, о которых говорил Цигикал, объясняются тем, что оптом покупать дешевле.

Ранее глава Цигикал заявил, что Киев возвел пять наблюдательных башен, а также ведет переговоры о закупке патрульных кораблей.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли задержали, а моряков арестовали. Владимир Путин выразил мнение, что это было рассчитано на обострение ситуации в преддверии выборов на Украине.

После инцидента в Керченском проливе США приняли решение выделить Военно-морским силам (ВМС) Украины 10 миллионов долларов в качестве помощи.

Представитель госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что Россия должна вернуть Украине задержанные суда и арестованных моряков, а также "держать Керченский пролив и Азовское море открытым для транзита в украинские порты".