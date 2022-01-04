Блинкен обсудил ситуацию на границе Украины и РФ с главами МИД "Бухарестской девятки"

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министры иностранных дел "Бухарестской девятки" обсудили по телефону ситуацию на границе России и Украины.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса.

"Министры обсудили дестабилизирующее наращивание российской военной мощи вдоль границы с Украиной, необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО в отношении коллективной защиты союзников", – говорится в сообщении.

В заявлении указано, что в ходе беседы Блинкен подчеркнул, что Штаты планируют продолжить консультации с союзниками для выработки дальнейшей стратегии.

В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Латвия, Литва, Венгрия, Словакия, Польша, Румыния, Чехия и Эстония.

Накануне Блинкен обсудил напряженную ситуацию между Россией и Украиной с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.