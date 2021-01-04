Лукашенко провел переговоры с Медведевым

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко переговорил по телефону с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Уточняется, что стороны обсуждали вопросы белорусско-российского сотрудничества.
"Также во время разговора обсуждалась международная повестка дня", – говорится в сообщении.
Лукашенко и Медведев также поздравили друг друга с новогодними и рождественскими праздниками.
Ранее белорусский резидент Александр Лукашенко выступил с обращением к гражданам страны по случаю Нового года.
В частности, глава государства заявил о необходимости "перевернуть страницу" и начать писать новую главу истории страны.
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