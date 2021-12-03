Блинкен заявил о возможности переговоров Байдена и Путина в ближайшем будущем

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможности проведения переговоров президента Америки Джо Байдена и Владимира Путина в ближайшее время, сообщает RT.
"Я ожидаю, что они переговорят в очень скором будущем", – отметил Блинкен.
По словам госсекретаря, американский лидер подтвердит стремление Вашингтона к предсказуемым и стабильным отношениям с российской столицей.
Ранее сообщалось, что дату встречи по видеосвязи Владимира Путина и Джо Байдена объявят после согласования с американской стороной.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин обсудит с Байденом юридические договоренности, которые смогут исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток.