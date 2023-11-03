В МИД РФ заявили, что США прорабатывают вопрос размещения запрещенных ДРСМД систем

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Американская сторона в оперативном порядке занялась вопросами, которые направлены на размещение запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) систем. Об этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал в интервью "Коммерсанту".

"Я думаю, это произойдет как на азиатском театре военных действий – извините за такое, может, не совсем уместное слово, но это военный термин, так и на европейском", – указал он.

Рябков добавил, что российский мораторий, о котором в свое время объявил президент РФ, на фоне такого развития не сможет сохраняться.

Ранее стало известно, что в России обеспокоены планами Вашингтона по развертыванию вооружений, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как уточнял замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, это чревато вооруженным конфликтом ядерных держав.

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