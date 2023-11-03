В Ереване отрицают антироссийский характер встречи представителей Армении и Украины

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Прошедшая на Мальте встреча секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна и главы офиса президента Украины Андрея Ермака не направлена против России. Об этом сообщил на брифинге в парламенте замглавы армянского МИД Паруйр Ованнисян, передает ТАСС.

"Эта встреча была платформой секретарей Совбеза. Я бы не сказал, что она была посвящена Украине, была более широкая повестка", – заявил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оценивает участие Армении в конференции на Мальте по украинской "формуле мира" как демонстративный антироссийский жест. При этом она выразила сожаление по поводу того, что руководство Армении намеренно разрушает союзнические отношения с РФ.

На Мальте на прошлой неделе состоялась третья международная конференция по формуле мира Зеленского с участием 66 стран. На встречу не приехали Китай, Египет и ОАЭ. Россия же отвергает "формулу мира".

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