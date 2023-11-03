СК Белоруссии завел дело в отношении Латвии из-за жестокого обращения с беженцами

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Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело против должностных лиц Латвии, обвинив их в жестокости и насилии над мигрантами. Об этом заявило ведомство в своем телеграм-канале.

Следователи уточнили, что уголовное дело заведено по статье 128 ("Преступления против безопасности человечества") УК Белоруссии. На данный момент, по информации ведомства, осуществляются следственные действия.

В свою очередь, официальный представитель СК Сергей Кабакович сообщил, что силовики Латвии, нарушая условия международных договоров, на систематической основе проводят незаконную депортацию и применяют насилие в отношении иностранных граждан.

"Некоторые жертвы умирают в попытках пересечь границу, а их тела выбрасывают за забор карательные батальоны Евросоюза", – подчеркнул он.

По его словам, такие действия силовиков Латвии объясняются молчаливым согласием должностных лиц республики, которые придерживаются идей о расовом превосходстве и авторитаризме. Кабакович добавил, что жертвами идеологии властей Латвии стали уже 12 человек.

Ранее белорусские пограничники обнаружили у границы с Латвией беженку африканской наружности в бессознательном состоянии. Военнослужащие оказали ей первую помощь, однако женщина скончалась до прибытия скорой помощи. По данным Госпогранкомитета Белоруссии, только с начала 2023 года силовики Латвии, Литвы и Польши несут ответственность за смерть 21 беженца. За два предыдущих года число жертв составило 15.

Латвия с 16 октября закрыла два пункта пропуска на российско-латышской границе – Виентули и Педедзе. Сейчас обстановка на закрытом КПП Виентули (с российской стороны – Лудонка) спокойная. Там уже выставлены бетонные заграждения. По сообщению латвийской стороны, это решение могло бы привести к концентрации нескольких тысяч человек на границе.