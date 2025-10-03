Лукашенко получил в подарок перепелок

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Сотрудники Солигорской птицефабрики в Минской области вручили президенту Белоруссии Александру Лукашенко в качестве подарка девять перепелок, среди которых два самца и семь самок. Они будут жить на ферме главы страны, сообщило агентство "БелТА".

В ходе посещения птицефабрики Лукашенко спросил у работников, когда в Белоруссии появится своя перепелка. По данным агентства, в настоящее время птицеводство в стране зависит от поставок суточного молодняка прародительских и родительских форм из-за рубежа.

"Своя перепелка – через 3,5 года", – указала директор Солигорской птицефабрики Инна Толкачева.

Ранее сотрудники "МотоВелоЗавода" подарили белорусскому лидеру мотоцикл "Минск Д4 125" во время его визита туда. Он был выпущен первым на обновленном промпредприятии для дорожных условий стран СНГ.

Эта модель разработана в минималистичном дизайне с добавлением современных стилистических решений. Он похож на предыдущие поколения мотоциклов этой линейки.

