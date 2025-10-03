Министр торговли Индонезии: РФ – стратегический партнер с особым статусом

Фото: AP Photo/Sergei Bobylev

Россия является стратегическим партнером с особым статусом для Индонезии. Об этом заявил министр торговли страны Буди Сантосо в интервью РИА Новости.

Сантосо напомнил, что дипломатические и торгово-экономические отношения между странами развиваются уже 75 лет. Сейчас они продолжают укрепляться конструктивно и позитивно.

Министр добавил, что экономики России и Индонезии взаимодополняемы: Индонезия экспортирует тропическую продукцию, востребованную в РФ, тогда как российская сторона является ключевым поставщиком энергоресурсов, пшеницы и удобрений.

Президент Индонезии посетил Россию в июне 2025 года. В ходе визита стороны обсудили подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индонезией.