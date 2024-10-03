Полиция Финляндии по просьбе дипмиссии проводит проверку безопасности посольства РФ

Фото: 123RF/elenanoeva

Полиция Финляндии по просьбе посольства проводит проверку безопасности на территории дипмиссии РФ, сообщается на сайте полиции.

"Работа на месте началась около 17:30. Ситуация не представляет опасности для третьих лиц", – говорится в сообщении.

Другие подробности в настоящее время неизвестны.

Как ранее заявил бывший посол Финляндии в России Антти Хелянтеря, Хельсинки и Москве в будущем придется заново выстраивать отношения. По его мнению, напряженность в двусторонних отношениях продлится еще долго, однако на каком-то этапе их придется восстановить. Однако былых отношений в текущих условиях не будет, уверен он.