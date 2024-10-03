Лавров: значимость тандема РФ и КНР в мире растет благодаря доверию в отношениях стран

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Значимость российско-китайского тандема в мировых делах растет, что отражают доверительные отношения президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для "Российской газеты" к 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР.

"Главной движущей силой российско-китайских отношений выступают интенсивные доверительные контакты наших лидеров. Видим в этом яркое свидетельство особого характера наших отношений, возрастающую значимость российско-китайского тандема в мировых делах", – подчеркнул он.

Лавров отметил, что России заинтересована в процветающем и стабильном Китае, а Китаю заинтересован в сильной и успешной России. Министр заявил, что дружественные и добрососедские отношения, выстроенные между двумя странами, не являются союзом, однако превосходят по своей эффективности иные военно-политические альянсы, исходящих из логики конфронтации.

Кроме того, глава МИД РФ сообщил, что Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах, их доля на сегодняшний день составляет 95%.

Ранее Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР. Российский лидер отметил впечатляющие успехи Китая в экономическом, социальном и научно-техническом развитии и обратил внимание на качественный рост торговли, которого добились Москва и Пекин.