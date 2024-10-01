Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР

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Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер отметил впечатляющие успехи Китая в экономическом, социальном и научно-техническом развитии. По его словам, под руководством Си Цзиньпина страна успешно укрепляет свои позиции на мировой арене и играет важную роль в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня.

Также Путин обратил внимание на качественный рост торговли, которого добились Москва и Пекин. Они реализовали крупные проекты, несмотря на непростую международную обстановку, отметил президент.

"Дорожим дружественными, добрососедскими связями с Пекином. Несмотря на непростую международную обстановку, за последнее время нам удалось добиться качественного роста объемов торговли, реализовать немало масштабных двусторонних проектов в различных сферах", – подчеркнул Путин.

Он добавил, что большое значение имеет плодотворное российско-китайское взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других многосторонних структур.

Товарооборот Китая и России за январь – август увеличился на 1,9% по сравнению с таким же периодом 2023 года, составив 158,469 миллиарда долларов.

Китай ввез в РФ товаров на 71,911 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 0,4%. Поставки из России в КНР увеличились на 3,2% и составили 86,558 миллиарда долларов.

В августе товарооборот двух государств составил 21,687 миллиарда долларов. Россия ввезла в Китай товаров на 11,423 миллиарда долларов, а КНР в РФ – на 10,264 миллиарда долларов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ван И выразил ему обеспокоенность Вашингтона касательно взаимодействия Москвы и Пекина.